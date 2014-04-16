美国经济：联储官员柯薛拉柯塔称，将“竭尽全力”保持通胀率在近2%水准

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透北达科他州法哥4月15日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，将“竭尽全力”保持通胀率在接近2%的水平，例如若物价螺旋形上升的速度开始出人意料地过快，则将大幅加息。
但柯薛拉柯塔明确表示其预计这种情况不会出现。他在北达科他州大学发表讲话发表了以上讲话。
他指出，相反，通胀目前如此之低，使得美联储能够在经济复苏时仍维持货币宽松政策。
“我担忧通胀处在当前低位忧。”
他还称，随着经济复苏加快，美联储可能需要逐步上调利率。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译