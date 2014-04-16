版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 09:01 BJT

美国经济：联储官员柯薛拉柯塔称，将“竭尽全力”保持通胀率在近2%水准

路透北达科他州法哥4月15日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，将“竭尽全力”保持通胀率在接近2%的水平，例如若物价螺旋形上升的速度开始出人意料地过快，则将大幅加息。

但柯薛拉柯塔明确表示其预计这种情况不会出现。他在北达科他州大学发表讲话发表了以上讲话。

他指出，相反，通胀目前如此之低，使得美联储能够在经济复苏时仍维持货币宽松政策。

“我担忧通胀处在当前低位忧。”

他还称，随着经济复苏加快，美联储可能需要逐步上调利率。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐