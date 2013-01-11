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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 10:50 BJT

美国经济: 美联储有能力控制通胀压力,楼市出现正面迹象--联储高官

路透明尼亚波利斯1月11日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周四称:

* 美联储(FED)有能力控制通胀压力,即使资产负债表规模扩大.

* 只要美联储达成其通胀目标,就不会使债务"货币化".

* 开始看到楼市出现正面的迹象,特别是房价上升.

* 美联储预测显示失业率可以在不产生通胀压力的情况下明显下降.(完)
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