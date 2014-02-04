美国金融：里奇蒙联储总裁拉克尔称暂停缩减购债的门槛会很高

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透弗吉尼亚州温切斯特2月4日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将维持目前的缩减每月购买资产进度，暂停缩减购债的门槛会是“很高的”。
拉克尔表示，近期金融市场的动向看来没有影响到就业市场的前景，就业市场是美联储考虑未来政策的关键因素。
他预计，美联储将在之后的每次会议上都缩减每月购债规模100亿美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。