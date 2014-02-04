美国金融：里奇蒙联储总裁拉克尔称暂停缩减购债的门槛会很高

路透弗吉尼亚州温切斯特2月4日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将维持目前的缩减每月购买资产进度，暂停缩减购债的门槛会是“很高的”。

拉克尔表示，近期金融市场的动向看来没有影响到就业市场的前景，就业市场是美联储考虑未来政策的关键因素。

他预计，美联储将在之后的每次会议上都缩减每月购债规模100亿美元。(完)