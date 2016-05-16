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国际财经 | 2016年 5月 17日 星期二 07:22 BJT

美国里奇蒙联储总裁称美联储6月会议应考虑升息

路透华盛顿5月16日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国华盛顿邮报周一刊登的采访中称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月会议应考虑升息，他表示通胀正向2%靠近，且就业市场收紧。

“我从不曾在开会之前完全下定决心，但目前对我而言，6月时支持升息的理由似乎会相当强劲，”拉克尔对该报称。

金融市场认为6月不可能升息，拉克尔警告称任何推迟升息均存在风险。拉克尔今年不是拥有投票权的决策委员。

“金融市场可能从美联储近期作为推断，而认为美联储只是在拖延。”

美联储下次会议将在6月14-15日召开。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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