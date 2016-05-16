美国里奇蒙联储总裁称美联储6月会议应考虑升息

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿5月16日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国华盛顿邮报周一刊登的采访中称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)6月会议应考虑升息，他表示通胀正向2%靠近，且就业市场收紧。
“我从不曾在开会之前完全下定决心，但目前对我而言，6月时支持升息的理由似乎会相当强劲，”拉克尔对该报称。
金融市场认为6月不可能升息，拉克尔警告称任何推迟升息均存在风险。拉克尔今年不是拥有投票权的决策委员。
“金融市场可能从美联储近期作为推断，而认为美联储只是在拖延。”
美联储下次会议将在6月14-15日召开。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。