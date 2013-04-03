美国经济：通胀仍可控，但上升风险加大--里奇蒙联储总裁拉克尔

欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透里奇蒙4月2日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二称，美国通胀仍然可控，不过美国联邦储备理事会(美联储/FED)的超宽松政策行动，增大了未来18个月至两年时间内通胀上升的风险。
拉克尔称，他有此观点是因担心美联储撤出超宽松政策的时间可能太迟。
“我担心到时候我们将太过谨慎，”他在与美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯的联合小组讨论中称。(完) (编译 王丽鑫； 审校 许娜/程琳)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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