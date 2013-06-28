美国经济：美联储拉克尔称市场波动不会削弱美国经济成长

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透6月28日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，金融市场在消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚将缩减购债计划的消息时，可能进一步波动，但这是可以理解的调整，不会拖累经济成长。
“这种波动，是金融资产价格反映新消息的正常现象，不会干扰我所预期的经济温和成长的前景。”
他预计美国GDP成长率在可预见的将来在2%左右摇摆，称结构性因素妨碍经济加快成长。
拉克尔今年在美联储决策委员会中没有投票权。(完) (编译 张涛; 审校 田建华)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。