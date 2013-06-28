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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 21:34 BJT

美国经济：美联储拉克尔称市场波动不会削弱美国经济成长

路透6月28日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，金融市场在消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚将缩减购债计划的消息时，可能进一步波动，但这是可以理解的调整，不会拖累经济成长。

“这种波动，是金融资产价格反映新消息的正常现象，不会干扰我所预期的经济温和成长的前景。”

他预计美国GDP成长率在可预见的将来在2%左右摇摆，称结构性因素妨碍经济加快成长。

拉克尔今年在美联储决策委员会中没有投票权。(完) (编译 张涛; 审校 田建华)
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