美国金融：里奇蒙联储总裁拉克尔称若通胀回升，今年或需升息超过四次

路透罗利1月7日 - 美国里奇蒙联储总裁拉克尔周四称，如果物价企稳、美元停止升值，且通胀向美国联邦储备理事会(FED/美联储)设定的2%目标回升，联储今年可能需要升息超过四次。

拉克尔在北卡罗来纳州罗利一工商协会的会议上发表讲话称，他对通胀将在短期内反弹有信心，除非经济遭受意外冲击。

他表示，如果在油价触底且美元触顶后，通胀“快速”向2%回升，则美联储决策者有关今年需升息四次的普遍预期可能会显得有些保守。

“应采取更为激进的升息路径，”拉克尔说，他还表示，已看到薪资成长加速的最初迹象。

但如果在油价触底且美元触顶后，通胀未能在短期内向2%的目标回升，则“应放缓升息步伐，”拉克尔说。他今年是没有投票权的联邦公开市场委员会委员。