更新版 1- 美国FED：有信心通胀将重返2%--里奇蒙联储总裁拉克尔

“我们需要考虑到这一点，”他说，并称预计今年核心通胀率高于去年，到2017年时将接近2%。

美联储在周三的政策声明稿中指称，基于金融市场的预期通胀指标偏低。

“尽管近期通胀补偿指标下滑，让我有些犹豫，我认为证据显示通胀预期...仍然受到良好控制，”拉克尔在巴黎举行的国际央行会议上表示。他并指称，研究显示民众的通胀预期引导实际的物价变动。