更新版 1- 美国FED：有信心通胀将重返2%--里奇蒙联储总裁拉克尔

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
“我们需要考虑到这一点，”他说，并称预计今年核心通胀率高于去年，到2017年时将接近2%。
美联储在周三的政策声明稿中指称，基于金融市场的预期通胀指标偏低。
“尽管近期通胀补偿指标下滑，让我有些犹豫，我认为证据显示通胀预期...仍然受到良好控制，”拉克尔在巴黎举行的国际央行会议上表示。他并指称，研究显示民众的通胀预期引导实际的物价变动。
拉克尔表示，在油价触底反弹后，美国通胀将会大幅回升。
拉克尔今年在美联储利率制定委员会中没有投票权，但会参与讨论。(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 王洋/李爽)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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