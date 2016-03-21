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债券 | 2016年 3月 21日 星期一 18:23 BJT

更新版 1- 美国FED：有信心通胀将重返2%--里奇蒙联储总裁拉克尔

“我们需要考虑到这一点，”他说，并称预计今年核心通胀率高于去年，到2017年时将接近2%。

美联储在周三的政策声明稿中指称，基于金融市场的预期通胀指标偏低。

“尽管近期通胀补偿指标下滑，让我有些犹豫，我认为证据显示通胀预期...仍然受到良好控制，”拉克尔在巴黎举行的国际央行会议上表示。他并指称，研究显示民众的通胀预期引导实际的物价变动。

拉克尔表示，在油价触底反弹后，美国通胀将会大幅回升。

拉克尔今年在美联储利率制定委员会中没有投票权，但会参与讨论。(完)

(编译 张明钧/李春喜 审校 王洋/李爽)

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