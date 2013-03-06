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债券 | 2013年 3月 6日 星期三 11:13 BJT

更正-更新版-美国金融：大规模刺激举措令美联储平稳退出的难度加大--里奇蒙联储总裁

(更正：因译文有误，内文最后一段改为“退出超常规刺激举措”，非“推出超常规刺激举措”，并修改措辞)

路透华盛顿3月5日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的积极货币刺激举措将使其从非常规政策中平稳退出的难度加大。

“我担心小错误酿成大的后果，”这位通胀鹰派人物一直对联储的购债举措持怀疑态度。

为应对2007-09年间的金融危机和深重衰退，美联储已将自身资产负债表规模扩大两倍以上至3兆(万亿)美元左右，联储购买了美国公债与抵押贷款支持证券，以努力维持长期利率在低位。

但拉克尔在全美商业经济协会春季政策会议上表示，他担心金融体系中的“庞大”资金数量会使得美联储更难以在时机到来时撤出流动性。

美联储已表示目前未到撤出时机，其并继续放宽货币政策，每月购买850亿美元证券。美联储承诺将继续购买资产，直到就业前景明显改善。

美国失业率仍高居7.9%，而今年经济增速预计在2%左右，这个速度对于修补衰退期间的就业损失依然太慢了。

尽管拉克尔质疑资产购买，但他也表示美联储应致力于物价稳定。他高度评价美联储能够支付银行储备金利息是一项重要工具，应能帮助决策者顺利退出超常规刺激举措。美国2008年立法准许美联储对准备金付息。(完) (编译 石冠兰；; 审校 隋芬)

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