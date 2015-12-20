美国FED：明年升息4次的预期显示“逐步”升息具体含义--里奇蒙联储总裁

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透美国北卡罗来纳州夏洛特市12月18日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计2016年升息4次，显示了“逐步”升息的具体含义。
“这样的升息步伐只有上次紧缩周期的一半，因此对我来说这就是‘循序渐进’，”拉克尔参加一个商业小组讨论后向记者称。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将指标利率上调25个基点至0.25%-0.50%，为近10年来首次升息，并指出进一步紧缩将循序渐进展开。此外，美联储决策者仍预期2016年联邦基金目标利率中点为1.375%，暗示明年将升息四次，每次25个基点。
拉克尔表示，他曾支持在今年6月升息，并相信如果油价和美元汇率企稳的话，通胀率将在2016年“大幅”升向美联储的2%中期目标。
“我希望我们不会落后于形势，”拉克尔谈及央行货币政策时称。他明年在FOMC没有投票权。
美联储周三在政策声明中称，在升息“进行很长一段时间后”才可能开始削减所持规模庞大的债券，但拉克尔周五称其支持“尽快”削减资产负债表规模。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。