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债券 | 2014年 11月 4日 星期二 03:36 BJT

美国金融：美联储调查显示近几个月银行放贷标准放宽，部分领域需求升温

路透华盛顿11月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一表示，银行在近几个月放宽了对美国人的贷款标准，且商业地产等领域的信贷需求也增加了，这是显示美国经济复苏继续增强的迹象。

美联储对高级贷款经理的季度调查结果是从9月30日后的两周对76家国内银行及22家外国银行的美国分行的回应汇总中得出的。

银行报告，过去一年收到的小企业新贷款申请量已经接近过去10年区间的中点。

美联储称，小部分银行报告汽车贷款需求增强。

76家银行中仅有19家报称目前在发放次优汽车贷款。

大型银行中有一小部分报称放宽了优质住宅抵押贷款的标准，房屋贷款需求改变的情况不一。(完)
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