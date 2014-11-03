美国金融：美联储调查显示近几个月银行放贷标准放宽，部分领域需求升温

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿11月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一表示，银行在近几个月放宽了对美国人的贷款标准，且商业地产等领域的信贷需求也增加了，这是显示美国经济复苏继续增强的迹象。
美联储对高级贷款经理的季度调查结果是从9月30日后的两周对76家国内银行及22家外国银行的美国分行的回应汇总中得出的。
银行报告，过去一年收到的小企业新贷款申请量已经接近过去10年区间的中点。
美联储称，小部分银行报告汽车贷款需求增强。
76家银行中仅有19家报称目前在发放次优汽车贷款。
大型银行中有一小部分报称放宽了优质住宅抵押贷款的标准，房屋贷款需求改变的情况不一。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选