美联储理事鲍威尔警告称可能停止发布基于美元的Libor

路透纽约/华盛顿6月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，金融市场有必要考虑严重依赖基于美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)的风险，因为这个利率有可能停止发布，一个由美联储召集的委员会在继续寻找替代该Libor的参考利率。

“市场参与者以前未曾想过这个可能性，但有时候指标会停止公布的，”鲍威尔在为替代参考利率委员会(ARRC)圆桌讨论准备的讲话稿中称，该圆桌讨论的主题是一份替代参考利率的报告。

Libor是全球最重要的指标利率之一，约有300万亿(兆)美元的合约与该利率挂钩。但几家大型银行被控操纵LIBOR后，该利率受到仔细审查。

ARRC周二公布了中期报告。该委员会上个月提出两个取代Libor的可能选择。ARRC表示，在与美国联邦储备委员会(美联储/FED)合作下，选出的两个可能替代利率分别是：美联储的银行隔夜融资利率(OBFR)，以及美国国债隔夜质押回购利率。

“改用新指标利率的理由非常强。新指标利率将因为有大量交易而非常可靠，将会不容易受到操纵，”美联储理事鲍威尔向路透表示。

ARRC成员包括15家大型跨国银行，并与美联储、美国财政部、美国商品期货交易委员会(CFTC)、及纽约联储银行合作。纽约梅隆银行、芝商所及LCH.Clearnet等清算所，亦参与ARRC。

ARRC是在2014年11月展开这项工作，英国、日本、瑞士及欧元区当局亦展开类似行动。(完)