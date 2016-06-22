美联储理事鲍威尔警告称可能停止发布基于美元的Libor

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约/华盛顿6月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，金融市场有必要考虑严重依赖基于美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)的风险，因为这个利率有可能停止发布，一个由美联储召集的委员会在继续寻找替代该Libor的参考利率。
“市场参与者以前未曾想过这个可能性，但有时候指标会停止公布的，”鲍威尔在为替代参考利率委员会(ARRC)圆桌讨论准备的讲话稿中称，该圆桌讨论的主题是一份替代参考利率的报告。
Libor是全球最重要的指标利率之一，约有300万亿(兆)美元的合约与该利率挂钩。但几家大型银行被控操纵LIBOR后，该利率受到仔细审查。
ARRC周二公布了中期报告。该委员会上个月提出两个取代Libor的可能选择。ARRC表示，在与美国联邦储备委员会(美联储/FED)合作下，选出的两个可能替代利率分别是：美联储的银行隔夜融资利率(OBFR)，以及美国国债隔夜质押回购利率。
“改用新指标利率的理由非常强。新指标利率将因为有大量交易而非常可靠，将会不容易受到操纵，”美联储理事鲍威尔向路透表示。
ARRC成员包括15家大型跨国银行，并与美联储、美国财政部、美国商品期货交易委员会(CFTC)、及纽约联储银行合作。纽约梅隆银行、芝商所及LCH.Clearnet等清算所，亦参与ARRC。
ARRC是在2014年11月展开这项工作，英国、日本、瑞士及欧元区当局亦展开类似行动。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。