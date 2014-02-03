美国金融：美联储调查显示过去三个月银行放宽放贷标准

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿2月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的对高级信贷人员调查结果显示，银行放宽对商业贷款的借贷标准，因需求上升，但收紧和放宽抵押贷款的借贷标准的银行数目相近。
“总的来说，国内银行表示他们放宽了很多类型的企业和消费者借贷标准，且借贷需求平均较三个月前上升，”美联储在1月向高级信贷人员进行的调查报告中说。
“调查结果显示，有一小部份大型银行放宽房屋贷款的借款标准，但相同比例的小型银行收紧这些贷款的借贷标准，”美联储说。
调查显示，一些银行称抵押贷款借贷需求下降，较多银行称非传统抵押贷款需求减少。
调查访问了75家美国的银行，以及21家外国银行在美国的分行。
美联储调查也问及银行如何回应美联储在2013年3月21日发布的杠杆贷款监管指引。
一些大银行称，他们收紧了对杠杆贷款的借贷标准，部份杠杆贷款因美联储监管指引而作重大改变，但大部份借款人能够找到其他贷款来源。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选