美国金融：美联储调查显示过去三个月银行放宽放贷标准

路透华盛顿2月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的对高级信贷人员调查结果显示，银行放宽对商业贷款的借贷标准，因需求上升，但收紧和放宽抵押贷款的借贷标准的银行数目相近。

“总的来说，国内银行表示他们放宽了很多类型的企业和消费者借贷标准，且借贷需求平均较三个月前上升，”美联储在1月向高级信贷人员进行的调查报告中说。

“调查结果显示，有一小部份大型银行放宽房屋贷款的借款标准，但相同比例的小型银行收紧这些贷款的借贷标准，”美联储说。

调查显示，一些银行称抵押贷款借贷需求下降，较多银行称非传统抵押贷款需求减少。

调查访问了75家美国的银行，以及21家外国银行在美国的分行。

美联储调查也问及银行如何回应美联储在2013年3月21日发布的杠杆贷款监管指引。