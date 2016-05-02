美联储调查报告显示首季银行收紧对企业的放贷标准

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月2日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查显示，首季银行收紧了商业和工业贷款标准，但放宽对家庭的贷款标准。
联储周一发布的报告显示，多数银行收紧了对企业的贷款标准或条款，“称经济前景更加不利，或更加不确定”，且特定行业的状况也是如此。调查显示，银行表示，以能源业为经济支柱的地区信贷质量有所恶化。
相反，报告显示，银行放宽了很多类型住宅贷款的标准，尽管这些贷款的需求增加。
这次调查覆盖的时间为2016年第一季，访问了70家美国银行和22家外资银行在美国的分支和代理机构的贷款经理。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。