美联储调查报告显示首季银行收紧对企业的放贷标准

路透5月2日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查显示，首季银行收紧了商业和工业贷款标准，但放宽对家庭的贷款标准。

联储周一发布的报告显示，多数银行收紧了对企业的贷款标准或条款，“称经济前景更加不利，或更加不确定”，且特定行业的状况也是如此。调查显示，银行表示，以能源业为经济支柱的地区信贷质量有所恶化。

相反，报告显示，银行放宽了很多类型住宅贷款的标准，尽管这些贷款的需求增加。

这次调查覆盖的时间为2016年第一季，访问了70家美国银行和22家外资银行在美国的分支和代理机构的贷款经理。(完)