美国金融：美联储调查显示过去三个月银行放贷标准放宽

全球经济：IMF认为今年前景比2016年更为乐观
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
路透华盛顿11月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的对高级信贷人员调查结果显示，银行放宽对商业贷款和住宅抵押贷款的借贷标准，但受访者表示，借贷需求没有增长。
“总的来说，美国的银行报告过去三个月他们放宽了借贷标准，且平均来看，没有看到贷款需求什么变动，”美联储报告称。
调查访问了73家美国的银行，包括37家资产超过200亿美元的大型银行以及22家外国银行在美国的分行。
美联储调查也向受访者查询房屋贷款利率在夏季大幅攀升是否造成任何市场转变。美联储报告表示，总的来说，房屋抵押贷款需求下降，且大部份银行表示抵押再融资活动减少。(完)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
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