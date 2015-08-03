美国金融：美联储贷款调查报告显示银行放松抵押贷款借贷标准

路透华盛顿8月3日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查显示，第二季银行放松了抵押贷款借贷标准，尤其对是那些金额过大，纳税人控制的金融机构无法担保的贷款。

联储周一发布的报告显示，“表示放松了住宅地产抵押贷款标准的银行数量略占上风。”

报告称，“除政府担保的贷款和次级贷款外，”其余各类贷款的标准都被放松。

银行特别放松了对满足所谓合格抵押贷款规定的“巨额”抵押贷款的标准。这表明这些贷款符合有能力偿付的标准，但其规模过大，政府发起的抵押贷款公司无力为其提供担保。

这次调查覆盖的时间为2015年第二季，访问了71家美国银行和23家外资银行在美国的分支和代理机构的贷款经理。

2007-09年的衰退给美国抵押贷款市场造成了一些更为长久的伤痛。美联储调查显示，银行表示，住宅地产抵押贷款，以及针对次级借款人的消费者贷款放贷标准较之长期正常水平“至少有所收紧”。(完)