美国金融：美联储称美国的银行放宽借贷标准，信贷需求增长

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透华盛顿8月4日 - 美国的银行在最近几个月放宽贷款标准，信贷需求增长，暗示美国经济复苏正在不断加速。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一称，美国的银行放宽“多种贷款的借贷标准，贷款需求普遍增长。”
美联储在7月的前两周对75家美国的银行以及23家外国银行的美国分支的高级贷款经理进行了季度调查，联储根据所收集到的反馈得出了上述评估。
调查结果显示出美国楼市和企业投资的正面信号。
联储称，多家银行放宽了抵押贷款放贷标准，且国内的银行还放宽了对企业的借贷要求。
对贷款经理的调查显示，较之4月的调查结果，对“更多种贷款的”需求增长。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选