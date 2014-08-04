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债券 | 2014年 8月 5日 星期二 02:16 BJT

美国金融：美联储称美国的银行放宽借贷标准，信贷需求增长

路透华盛顿8月4日 - 美国的银行在最近几个月放宽贷款标准，信贷需求增长，暗示美国经济复苏正在不断加速。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周一称，美国的银行放宽“多种贷款的借贷标准，贷款需求普遍增长。”

美联储在7月的前两周对75家美国的银行以及23家外国银行的美国分支的高级贷款经理进行了季度调查，联储根据所收集到的反馈得出了上述评估。

调查结果显示出美国楼市和企业投资的正面信号。

联储称，多家银行放宽了抵押贷款放贷标准，且国内的银行还放宽了对企业的借贷要求。

对贷款经理的调查显示，较之4月的调查结果，对“更多种贷款的”需求增长。(完)
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