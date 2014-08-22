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市场报道 | 2014年 8月 23日 星期六 00:41 BJT

美国金融：洛克哈特称除非数据非常强劲，否则联储不会在明年中前升息

路透8月22日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周五表示，除非有迹象显示美国经济大大增强，否则美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在明年年中前升息。

洛克哈特表示，他仍认为经济将继续增强，可能促使联储在2015年中升息的预期是“合理的”。

洛克哈特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时称，“如果经济数据非常、非常强劲，且超出了预期，那么我认为联储可能提前行动。”他是在怀俄明州杰克森霍尔出席全球央行总裁年度大会的间隙接受访问的。

洛克哈特今年是没有投票权的联邦公开市场委员会(FOMC)委员，但会参与政策决定的讨论。(完)
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