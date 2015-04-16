版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 17日 星期五 01:43 BJT

标题新闻：亚特兰大联储总裁洛克哈特称认为联储无需等到就业市场消化各方面闲置后才开始升息

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐