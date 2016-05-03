焦点：两位美联储官员称有可能在6月升息 但取决于经济发展状况

路透5月3日 - 亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储总裁威廉姆斯周二都表达了在6月会议上有升息的可能性，但也称他们要看到强劲的美国经济数据，才会赞成在下月升息。

洛克哈特表示，美国今年再升息两次是确实可能的，但升息完全取决于经济发展状况，也存在很多不确定性，包括如果英国民众投票脱离欧盟对美国经济造成的影响。

“(2016年)升息两次是确实有可能，今年还有足够的政策会议，但升息完全取决于经济发展状况，”洛克哈特在佛罗里达州阿米莉亚岛告诉记者。

美联储上周维持利率不变，并且没有显示急于升息的信号。

这令投资者减少了美联储在下次会议上升息的押注。根据CME Group对联邦基金利率期货的分析，投资者现在预计今年仅升息一次，预计6月升息的机率只有13%。

洛克哈特表示，市场应提高6月升息是“一个真正选项”的可能性，但他没有暗示，他感觉到经济已经为6月升息做好了足够的准备。

相比之下，旧金山联储总裁威廉姆斯的讲话更为鹰派。他表示，只要看见经济、通胀和就业改善，就将支持6月升息。

威廉姆斯在接受彭博电台采访时称，如果通胀继续向联储2%的目标增长，经济向着今年增长2%的预估反弹，就业岗位继续强劲增长，6月升息“是合适的”。根据联储的轮换机制，威廉姆斯今年在货币政策委员会中没有投票权，但会参加决策会议。

威廉姆斯称，如果经济表现弱于预期，或者受到冲击，美联储需要暂停行动，从现在到6月会议期间有很多经济数据可以令他改变观点。

但总体而言，联储应该在未来几年升息，他称。

威廉姆斯称支持联储今年迄今暂停升息，但如果经济达到了他的预估水准，应该在6月升息。

**洛克哈特强调英国脱欧公投风险**

但洛克哈特称，从现在到6月14-15日的下次会议之间发布的数据并不全面，英国的脱欧公投会带来风险。

英国将在美联储召开6月会议后的一周就是否留在欧盟进行全民公投。民调显示，脱欧和留欧阵营旗鼓相当。

洛克哈特补充称，现在评估通胀是否持续走坚还为时过早，他在寻找美国经济今年势将增长2%的迹象。

美联储决策者3月时预计今年升息两次。联储也在监控，观察通胀是否在向2%的目标前进，以及在全球经济不明朗的情况下，美国经济是否具有韧性。

上周公布的数据显示，美国第一季经济增长温和，美联储看重的通胀指标在截至3月的12个月内跌至1.6%，2月时为1.7%。(完)