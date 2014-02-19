美国经济：美联储将可能在第四季结束购债，除非经济严重转差-洛克哈特

路透佐治亚州梅肯2月19日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示，除非美国经济严重转差，否则美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很可能在第四季结束购债。

洛克哈特预期今年美国经济成长最多3%，且他表示，一连串疲弱经济数据是反映基本面问题还是严寒对数据带来暂时影响，目前仍言之过早。

“只要经济前景仍然稳固，没有严重偏离美联储的轨道，我认为将继续在今年全年缩减购债，”洛克哈特在Mercer大学预早准备的演说词中表示。

“我预计美联储购债计划将在今年第四季结束，”他说。(完)