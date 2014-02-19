美国经济：美联储将可能在第四季结束购债，除非经济严重转差-洛克哈特

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透佐治亚州梅肯2月19日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示，除非美国经济严重转差，否则美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很可能在第四季结束购债。
洛克哈特预期今年美国经济成长最多3%，且他表示，一连串疲弱经济数据是反映基本面问题还是严寒对数据带来暂时影响，目前仍言之过早。
“只要经济前景仍然稳固，没有严重偏离美联储的轨道，我认为将继续在今年全年缩减购债，”洛克哈特在Mercer大学预早准备的演说词中表示。
“我预计美联储购债计划将在今年第四季结束，”他说。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。