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货币新闻 | 2014年 5月 13日 星期二 14:55 BJT

美国经济：只有在形势剧烈变化时，才会暂停或逆转退出QE进程--洛克哈特

路透利雅得5月13日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，只有在美国经济出现剧烈变化的时候，才会暂停或逆转退出量化宽松(QE)的步伐。

洛克哈特今年在美联储决策委员会上没有投票权，但将参与政策讨论。他表示自己的讲话仅代表个人意见。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
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