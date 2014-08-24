美国经济：美联储对2015年初至年中升息进行“实质性”讨论--亚特兰大联储总裁

路透怀俄明州杰克森霍尔8月23日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周六表示，美联储正在集中考虑在明年第一季和年中之间的首次升息，并最早下个月可能对政策声明做出修改。

洛克哈特在杰克森霍尔接受路透专访时表示：“由于数据在改善，很自然开始预期指标利率政策发生改变，因此讨论到底是在2015年初或年中甚至更晚升息也非常合理。”他并称“讨论是实质性的。”

在经济增长徘徊在3%左右的情况下，洛克哈特称他依然预计2015年中升息。他感觉修改央行的主要政策声明“仍太早”。

美联储的政策声明称，目前不宜升息，直到今年秋季结束购债以后“很长一段时间”，并且就业市场仍有“显着的闲置劳动力”。

洛克哈特称：“即便数据很好...也只能得出暂时性的结论。”他今年在美联储联邦公开市场委员会没有投票权。

他并称，他预计实现美联储2%通胀率和充分就业这个两个目标的进展不会“非常快”。

洛克哈特在杰克森霍尔央行会议的间隙表示：“这将是一个逐步的过程”。

他说，随着经济持续增长，美联储在“讨论修改政策措辞，在将来的会议上应该会讨论。”洛克哈特被视为是货币政策的中间派。

美联储内部的讨论集中在两极，一派认为失业率迅速下降意味着经济在收紧，因此不久应当上调利率。而包括美联储主席叶伦在内的另一派则认为，更广泛的统计数据表明就业市场仍然疲弱。

虽然美联储内部的讨论愈发尖锐，但尚未感觉到中间派转向于更快更早升息。(完)