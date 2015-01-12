美国经济：强力复苏，联储可能2015年中之前升息--亚特兰大联储总裁

考虑到数据面发出的信号并不统一、“存在一些杂音”，洛克哈特表示，如果没有坏消息，则可能为美联储升息铺路。

洛克哈特称，美联储的决议“将受到一些正面指标，抑或是缺少负面指标的影响，即不会出现一系列核心通胀数据下滑所反映出的受挫情形。”

美联储中间派人士的言论，为外界洞悉联储如何稳步迈向危机后的首次升息提供了重要线索。

首度升息后，利率仍将处在较低水平，并且预计仅会缓慢升向中性水准。这意味着未来几年还将祭出经济刺激举措。

不过，洛克哈特表示，首度升息时机将“很重要”。他是今年联储决策委员会中具有表决权的委员。

“2014年就业市场的改善幅度比此轮复苏中的其他年份都要大，”洛克哈特称。与此同时，消费者“似乎更愿意花钱”。

洛克哈特指出，重大风险可能来自海外，例如全球增长乏力、油价暴跌以及其它让美联储实现通胀目标的进程变得复杂的因素。