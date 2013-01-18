美国经济:亚特兰大联储总裁洛克哈特认为买债计划将持续至下半年

路透纽约1月17日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,美联储的大规模资产买进计划很有可能需要持续到今年下半年,因为在那个时候之前美国劳动市场不太可能有大幅改善.

"我个人的感觉是,在年中前恐怕难以见到明确迹象显示劳动市场进入新的阶段,而这还是相当乐观的看法,"洛克哈特在彭博主办的会议上表示.

"因此我倾向于相信买债计划将持续到今年较晚,"他表示."在这之后是否还要继续,我认为,(美联储政策)委员会在权衡效力、成本和改善情况后会处理这个问题."

洛克哈特在政策立场方面属于中间派,今年没有投票权.他在稍后告诉记者,当时机最终到来时,美联储可能逐渐减少买债,且可能有选择性地减少买进公债或抵押支持证券(MBS).

投资人也益发关注第三轮量化宽松政策何时将会结束.

洛克哈特表示,他不认为今年经济成长会大幅加速,超越其预估的2-2.5%.