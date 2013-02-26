美国经济: 成长速度今年有可能强于预期--亚特兰大联储总裁

"若势头持续,而且一些陷阱能避开的话,尤其是围绕财政决策的政治危机,那经济增长有希望加速."洛克哈特表示.这些言论出自他为田纳西大学一场会议准备的演讲稿.

但洛克哈特也表示,当前的经济增长不足以加快失业的下滑速度,因此他认为,美联储在今年多数时间内将必需维持现在的债券购买刺激计划.