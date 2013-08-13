更新版-美国经济：美联储可能9月开始缩减买债计划--亚特兰大联储总裁

洛克哈特声称就业市场取得“重大”进展，但表示经济增长疲弱让他有理由暂停(收紧脚步)。美国国内生产总值(GDP)环比年率连续两个季度表现疲弱后，在第二季升至1.7%。

“近期数据呈现出的景象并不一致，”他说。“就业增长的强劲程度足以拉低失业率，但GDP成长步伐依旧迟滞。”

美国7月失业率从6月的7.6%降至7.4%。

为了应对金融危机和经济深度衰退，美联储将官方利率降至零水准，并购买接近3万亿(兆)美元抵押支持债券(MBS)和公债，借此维持长期利率处于低位并支持经济复苏。

洛克哈特称，经济面临的一个重大风险仍来自华盛顿，国会民主共和两党间可能又会像2011年时那样，围绕债务上限问题争吵不断，从而动摇消费者与企业信心。

不过，就算是克服了财政阻力而且经济扩张平稳推进，进一步缩减资产购买规模的门槛也将很高。