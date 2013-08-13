更新版-美国经济：美联储可能9月开始缩减买债计划--亚特兰大联储总裁

标题新闻：美国将向IMF重申其在监督各国汇率政策和发现贸易失衡方面的作用-美财政部高官
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洛克哈特声称就业市场取得“重大”进展，但表示经济增长疲弱让他有理由暂停(收紧脚步)。美国国内生产总值(GDP)环比年率连续两个季度表现疲弱后，在第二季升至1.7%。
“近期数据呈现出的景象并不一致，”他说。“就业增长的强劲程度足以拉低失业率，但GDP成长步伐依旧迟滞。”
美国7月失业率从6月的7.6%降至7.4%。
为了应对金融危机和经济深度衰退，美联储将官方利率降至零水准，并购买接近3万亿(兆)美元抵押支持债券(MBS)和公债，借此维持长期利率处于低位并支持经济复苏。
洛克哈特称，经济面临的一个重大风险仍来自华盛顿，国会民主共和两党间可能又会像2011年时那样，围绕债务上限问题争吵不断，从而动摇消费者与企业信心。
不过，就算是克服了财政阻力而且经济扩张平稳推进，进一步缩减资产购买规模的门槛也将很高。
“从现在开始的经济前景是影响未来就资产购买计划作出决定的真正重要因素。我需要能够确定就业市场已取得的进展不会停滞不前，且通胀率下滑的压力没有加剧，”洛克哈特表示。(完)
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