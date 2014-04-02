美国经济：洛克哈特称升息的先决条件是经济持续保持3%的增速

路透迈阿密4月2日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，美国经济需要持续保持3%左右的年增幅才能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年下半年首次升息提供依据。

洛克哈特在迈阿密举行的一次商业会议上发表讲话称，他认为从本季度开始，经济增幅就能达到上述水平。

他指出，经济成长加速将有助于部分临时工的工作时间延长，并激励更多失业的人重新开始找工作。洛克哈特称，他认为从今年第二季度开始经济年增幅有望达到3%左右。

他指出，首季成长疲弱可能被证明只是严寒天气造成的暂时现象。

洛克哈特称，成长加速应是促使美联储将利率从当前纪录低位上调的关键因素。

“如果未能达到上述增幅，较我刚才的预期推迟升息可能更妥当，”他说。洛克哈特今年无投票权，但参与决策讨论。