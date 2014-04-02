美国经济：洛克哈特称升息的先决条件是经济持续保持3%的增速

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
路透迈阿密4月2日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，美国经济需要持续保持3%左右的年增幅才能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年下半年首次升息提供依据。
洛克哈特在迈阿密举行的一次商业会议上发表讲话称，他认为从本季度开始，经济增幅就能达到上述水平。
他指出，经济成长加速将有助于部分临时工的工作时间延长，并激励更多失业的人重新开始找工作。洛克哈特称，他认为从今年第二季度开始经济年增幅有望达到3%左右。
他指出，首季成长疲弱可能被证明只是严寒天气造成的暂时现象。
洛克哈特称，成长加速应是促使美联储将利率从当前纪录低位上调的关键因素。
“如果未能达到上述增幅，较我刚才的预期推迟升息可能更妥当，”他说。洛克哈特今年无投票权，但参与决策讨论。
外界认为洛克哈特的政策立场在决策者中偏中立，他的讲话通常反映了决策层的核心观点。(完)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。