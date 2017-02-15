亚特兰大联储总裁称特朗普政策影响仍待评估 不必急于升息

路透亨茨维尔2月14日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在评估新的特朗普政府政策对经济影响程度之际，没有必要急于升息。

洛克哈特表示，对于经济是否可能保证今年会有两次或三次升息，他“不会固执己见”，但在两种情况下，“我都不认为有充分理由在3月行动”。洛克哈特将于月底退休。

洛克哈特发言前，美联储主席叶伦周二在国会听证会上表示，3月会议升息的可能性“仍然存在”，随着经济增长与通胀增强，美联储不希望升息步伐滞后。

目前特朗普的新政府尚未公布能够促进经济增长与刺激通胀的财政政策细节。新政府上任头几周，焦点反而放在移民的行政命令，联储担心这可能不利于经济。

洛克哈特表示，预期今年升息两次与三次的决策者之间，最大的不同在于新政府的方向。他表示，目前为止，对增长的刺激似乎可能晚一点才会推出。

“我现在发现，制定这些政策需要的时间可能比很多人在几周前认为的要长。因此它们对经济的影响可能要更晚而不是更快显现，”洛克哈特说。

洛克哈特表示，尽管特朗普表达出的减税和增加基础设施支出意愿“无疑”会在短期内提振经济，但单凭这种举措是否能够提高经济的长期潜能还“更值得商榷”。

此外，特朗普政府的贸易政策可能对经济构成下行风险，尤其是如果这种政策导致进口物价上涨，进而损及消费者支出的话。

特朗普政府已经考虑采用边境税，以鼓励企业使用更多产自美国的供应，并恢复那些特朗普认为因贸易协议而不公平流失的就业岗位。

“最说得通的下行风险是什么？那就是会影响消费者的。现在消费者在推动经济发展，”洛克哈特说，“我认为可能构成下行风险的是贸易政策，贸易关系方面可能出现失控的情况。”(完)