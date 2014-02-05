美国经济：美联储每次会议缩减购债100亿美元为“默认模式”-洛克哈特

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透阿拉巴马州伯明翰2月5日 - 亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)每次会议缩减购债规模100亿美元为“默认模式”，尽管在需要时，决策者可调整缩减步伐。
洛克哈特说，当经济前景出现重大实质转变，特别是转差时，决策者可重新评估缩减购债的步伐，但他认为继续以100亿美元缩减步伐的“可能性很高”。
洛克哈特表示，美联储可能使用附买回协议作为未来影响短期利率的工具，但这做法现阶段在试验中。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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