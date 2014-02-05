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债券 | 2014年 2月 6日 星期四 04:35 BJT

美国经济：美联储每次会议缩减购债100亿美元为“默认模式”-洛克哈特

路透阿拉巴马州伯明翰2月5日 - 亚特兰大联储总裁洛克哈特周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)每次会议缩减购债规模100亿美元为“默认模式”，尽管在需要时，决策者可调整缩减步伐。

洛克哈特说，当经济前景出现重大实质转变，特别是转差时，决策者可重新评估缩减购债的步伐，但他认为继续以100亿美元缩减步伐的“可能性很高”。

洛克哈特表示，美联储可能使用附买回协议作为未来影响短期利率的工具，但这做法现阶段在试验中。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)
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