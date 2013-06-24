《美国FED焦点》当贝南克和中国政府结束刺激经济的措施

但这个小插曲加剧了投资者的普遍担忧，认为中国经济信贷扩张过度，今年前五个月融资总额较上年同期增长52%。向投资者承诺高回报的理财产品大行其道，尤其令人担忧。

本周末美国财经周刊Barron’s的一篇头版文章，也反映了这种负面情绪。该文章标题为“中国信贷危机隐现”，聚焦于中资企业和地方政府不计后果的贷款行为。

由于近些年来自中国市场的获利对许多欧美大公司而言越来越重要，中国经济若有闪失将会产生更加严重的影响。

本季度标准普尔500指数 成分股公司的获利料仅增长3.2%，不过第四季料反弹至13%以上，虽然营收增长预计可以忽略不计。

不过，有许多信号值得警惕。在下个月开启财报季大幕前，据汤森路透数据显示，标普成分股企业中下调获利预估与上调预估的企业比例为6.5：1，为2001年最差。

上周五，美国最大的餐馆连锁企业之一--Darden Restaurants Inc 表示，工资税增加及汽油价格上涨影响了到餐馆就餐的人数，包括旗下Olive Garden和Red Lobster chains这两个中产阶层喜欢的连锁餐馆。

虽然联邦快递 上周三公布的季度获利好于预期，但这是通过削减成本实现的。该公司目前在削减成本和岗位，以适应价格较低的国际运送需求的增长。鉴于其在全球范围内巨大的货品运送规模，联邦快递被视为经济表现的风向标。

许多企业发现在当前环境下很难提价，这可能打击企业的利润率，也反映出布拉德对通胀率过低的担忧。

即便是那些相对看好个别市场的人士，他们的预期也相当保守。

“目前环境下，‘小幅下滑’就算是‘增长’了，”Doubleline Capital的首席执行官Jeffrey Gundlach表示。他看多美国公债，尽管上周指标10年期美债遭遇10年多来最大跌幅。(完)