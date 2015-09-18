重发-背景资料：后危机时代美联储可用于提高利率的新工具

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路透9月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)近年来不断向金融市场注入资金，当升息时机成熟时，它将采用尚未久经考验的新工具来提高利率。

下面为大家盘点下美联储工具箱的内容：

* 联邦基金利率

这是美联储的传统政策工具，它设定的是银行间隔夜拆借利率。美联储史无前例地实行六年多的购债计划后，银行积累了大量准备金，导致联邦基金市场已经较初始规模大大缩减，削弱了该工具的效果。美联储收紧政策时，很可能将联邦基金利率区间从0-0.25%提高至0.25-0.5%。自2008年底以来，该利率区间一直维持在0-0.25%。

* 超额准备金利率(IOER)

就在金融危机之前，美国国会赋予了美联储向银行的存款准备金支付利息的权力。现在，美联储称超额准备金利率是提高利率的主要工具，因为它直接影响向银行存在美联储的2.5万亿(兆)美元准备金的利息支付。IOER将作为新联邦基金利率区间的上限，因此可能从目前的0.25%提高至0.5%。

* 隔夜逆回购工具(ON RRP)

ON RRP将作为利率区间下限，该工具的利率可能在“升息”后设定在0.25%左右。这一工具已进行了两年的测试，它是最吸引投资者、也是最让决策者提心吊胆的工具，因为它适用于164家货币基金、银行、以及包括房利美和房贷美在内的政府发起企业(GSE)。

负责处理所有这些政策工具的纽约联储已经表示，准备很快对ON RRP做出调整，比如上调它当前3,000亿美元的上限，以吸收短期市场中的储备金。

* 定期逆回购

一种比隔夜逆回购针对性更强，也更受限制的工具。

* 定期存款工具

这实际上是为银行业提供的一种规定具体时间的投资选择。纽约联储已测试过不同利率，并加入了提前支取等选项。

* 隔离现金账户

另一个新推出的、稍经测试的工具，可以让多得多的银行与美联储建立直接联系。这些账户将用于在同民间投资者交易时的担保，而且由于有小型国内企业的参与，对于短期隔夜市场资金的竞争有可能变得更为激烈。

* 通过自然到期或直接出售的方式减持债券

在2007-2009年衰退后，美联储为鼓励投资和刺激增长，将资产负债表规模扩大了约三倍，达到4.5万亿美元。联储在去年底不再增加债券的购买，但继续投入到期债券的回收资金。联储计划在升息一段时间后，通过让所持债券自然到期或直接在市场出售的办法降低债券持有规模，具体用何种方式取决于需要多大的政策收紧力度。(完)