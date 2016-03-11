分析：市场回稳、数据乐观 为美联储推进升息创造条件

2016年3月4日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿3月11日 - 不到一个月前，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦孤身在半年一度的国会证词中，被迫为央行政策取决于数据的做法进行辩护，而离她不远的金融市场上股价大跌、油价下滑。

但最近一系列乐观的经济消息把市场拖回到离美联储的整体设想更接近的水平，这不仅缓解了衰退担忧，而且还暗示如果美联储在下周会议上宣布，今年的升息计划仍在考虑之中时，将为美联储赢得可信度。

“有一段时间，金融市场彻底被各种消息淹没，像没头的苍蝇关注各种问题，但最终这些却并非是真正的风险，”德意志银行首席国际分析师Torsten Slok表示。

去年12月美联储近10年来首次将利率从近零水平调高时，显示联储官员预测的“点阵图”暗示，今年将有四次25个基点的升息。当时市场预期升息三次。

美联储3月15-16日开会时，他们料将维持利率不变，并将今年的预期升息次数小幅下调至三次。

仅仅两周之前，投资者和交易员还彻底排除了今年升息的可能性。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)对联邦基金期货的分析，他们现在预期升息一次。

**金融市场反弹**

由于中国经济再平衡、全球经济成长放缓及油价下跌等疑虑影响，标准普尔500指数.SPX从1月到2月中重挫近10%。这波市场风暴造成资金状况趋紧，有可能对美国经济产生持续性负面影响。

但上述这些疑虑已开始消退。美国2月增加24.2万个岗位，远高于预期，失业率持稳于4.9%，接近完全就业水准。自2010年以来，美国民间部门总计增加1,430万个岗位。

占美国经济活动三分之二强的消费者支出，也有所增强，1月消费者支出创10个月来最大增幅。

标普500指数在2月11日触及两年低点，至今已回升9.5%，而美国10年期公债收益率同期间上升约35个基点，周四盘初时在1.90%。

其他市场指标亦显示投资人的通胀观点及风险意愿均回暖。投资人对五年后的通胀率展望在上周触及1.7%，为1月以来最高，本周则回落至1.59%。

根据美银美林的一项指数，垃圾债券相较美债的风险溢价(息差)已缩窄近150个基点，本周在略高于7个百分点水准，这是两个月来最低。

布兰特原油已跳涨至约每桶40美元，较不到两个月以前所及12年低点上涨了45%。

**不会一步到位**

美联储决策者在一定程度上指望油价下跌的影响消散，从而有助于通胀率重返联储2%的目标，因投入成本倾向升高。

美联储去年12月时曾表示，未来的加息是视通胀实际情况而定。过去四年通胀率一直低于联储目标。1月核心个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升1.7%，创2014年7月来最大增幅。

在1月最近一次召开的议息会议上，美联储在声明中一反常态加入了经济风险评估。美联储观察人士称，下周会议可能还会这样。

鉴于通胀形势，会议声明或许亦会透露出联储不希望滞后于通胀走势太远。

“我确实认为他们希望向市场发出这并未结束的信号，”标准普尔旗下美国首席分析师Beth Ann Bovino表示。“这并不会一步到位。”(完)