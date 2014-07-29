背景资料：美联储本周可能微妙调整声明措辞，反映对收紧时机的态度

**悄悄筹划升息**

继维持近零利率逾五年后，决策者可能在本次会议上悄悄地商讨如何以及何时升息。金融市场预计，要等到明年中以后美联储才会升息，部分归因于美联储主席叶伦再三表示，受衰退冲击的就业市场仍需继续改善。

但在本月举行的参议院听证会上，叶伦警告道，如果就业市场继续以快于预期的速度改善，那么升息可能会“比当前预期更早和更快”。这为联储鹰派和鸽派官员在本周会议上激烈争论埋下伏笔。

6月政策会议记录显示，联储官员正接近决定最终如何收紧政策，包括上调哪些利率以及上调幅度等细节。美联储可能在本周正式采用此计划，尽管详细情况得等三周后公布会议记录时才会知晓。

**出现不同意见？**

此前两次会议上，叶伦都获得决策委员会的一致支持。但本周这种情况可能改变，因为达拉斯联邦储备银行总裁费希尔7月16日表示，自己的看法与许多同僚愈发“不合”。费希尔的货币政策立场属于鹰派。