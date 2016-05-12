美国经济的不确定性不应“束缚”联储－克利夫兰联储总裁梅斯特

路透5月12日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周四称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)应该承认，其对经济的预估有不确定性，但这不应阻止其进行货币政策决定。

“没有一个模型能够非常准确的预测，”梅斯特在其4月政策会议后的第一次公开讲话中称，“这不应该使我们丧失做决定的能力。”

梅斯特在德国赖兴瑙岛(Reichenau Island)举行的一货币政策会议上发表的讲话主要针对通胀这一令联储头疼的问题。

梅斯特称，通胀指标已经升高。她在未来升息问题上不像其他联储官员那样的谨慎。

她称，联储看重的核心通胀指标第一季增长1.7%，去年同期为1.3%，家庭通胀预期对能源价格的大幅变化很敏感。

尽管其他联储官员对基于市场的通胀预期处于低水平感到不安，但梅斯特却对于过度解读这些数据表示谨慎。

根据联储利率制定委员会的轮换政策，梅斯特是今年有投票权的委员。联储的下次政策会议将于6月14-15日召开。(完)