美国金融：美联储应调整利率的前瞻性指引--克利夫兰联储总裁

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透匹兹堡9月4日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，美联储需要调整对利率的前瞻性指引，这样才能更好反映出联储在实现经济目标方面的进展。
“我认为联储又该调整前瞻性指引了，”梅斯特指的是联邦公开市场委员会(FOMC)。
这是梅斯特自6月担任克利夫兰联储总裁以来的首次演说，她表示通胀迹象令人振奋，美联储应当预期工资与物价一起上涨，而不是先于物价上涨。
她认为美联储应当恢复至更加正常的政策，不过她也表示庞大的资产负债表会给正常化过程增加难度。今年梅斯特在FOMC具有投票权。
梅斯特在当地商界活动上发表讲话时说，“我相信，争取与市场间更清晰的沟通会带来好处，特别是在当前我们的货币政策正常化背景下。”
梅斯特周四没有过多透露她对利率的看法，只说美联储最终将得以退出宽松工具。她说，预计美联储的债券购买计划将于今年秋季结束，呼应了美联储关于购债计划将于10月结束的声明。
但她说，“即便是在购债计划结束之后，美联储的资产规模也仍将十分庞大，而一些资产的到期期限也比通常要长得多，这将使正常化之路更加复杂。”
在美联储供职28年的梅斯特表示，她预计通胀率将在未来两年回到2%的水平。另外她还说，美联储应预计薪资与物价齐头上升，而非在物价上行之前。
梅斯特说，“政策制定者不应在评估货币政策立场对未来通胀的影响之前坐等薪资加速上升，这种做法是不谨慎的。”(完) (编译 李春喜/王颖；审校 张荻)
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