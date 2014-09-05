美国金融：美联储应调整利率的前瞻性指引--克利夫兰联储总裁

路透匹兹堡9月4日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，美联储需要调整对利率的前瞻性指引，这样才能更好反映出联储在实现经济目标方面的进展。

“我认为联储又该调整前瞻性指引了，”梅斯特指的是联邦公开市场委员会(FOMC)。

这是梅斯特自6月担任克利夫兰联储总裁以来的首次演说，她表示通胀迹象令人振奋，美联储应当预期工资与物价一起上涨，而不是先于物价上涨。

她认为美联储应当恢复至更加正常的政策，不过她也表示庞大的资产负债表会给正常化过程增加难度。今年梅斯特在FOMC具有投票权。

梅斯特在当地商界活动上发表讲话时说，“我相信，争取与市场间更清晰的沟通会带来好处，特别是在当前我们的货币政策正常化背景下。”

梅斯特周四没有过多透露她对利率的看法，只说美联储最终将得以退出宽松工具。她说，预计美联储的债券购买计划将于今年秋季结束，呼应了美联储关于购债计划将于10月结束的声明。

但她说，“即便是在购债计划结束之后，美联储的资产规模也仍将十分庞大，而一些资产的到期期限也比通常要长得多，这将使正常化之路更加复杂。”

在美联储供职28年的梅斯特表示，她预计通胀率将在未来两年回到2%的水平。另外她还说，美联储应预计薪资与物价齐头上升，而非在物价上行之前。