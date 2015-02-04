重发-美国FED：只有在通胀指标普遍下滑时，才应推迟升息--克利夫兰联储总裁

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路透俄亥俄州哥伦布2月4日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周三表示，只有在美国通胀指标全线下滑、而且经济增长放缓的情况下，她才会放弃今年上半年升息的建议。

梅斯特是美联储一位务实的中间派人士，她多次要求在6月前小幅收紧政策以因应经济复苏。梅斯特表示，在部分物价数据有所下滑之际，经济复苏持续增强。

她在俄亥俄州哥伦布的一个银行业人士聚会上称，由于就业市场稳步改善、家庭和企业逐步摆脱沉重债务的制肘、低油价也扶助提振消费者支出，经济复苏根深蒂固。

梅斯特表示，这应该会让美联储有望在目前至6月期间开始“升息”，重申她去年执掌克利夫兰联邦储备银行以来做出的预期。

后来有记者问及2015年中期之后仍然会促其维持利率近零水准的因素时，她表示：“如果经济成长放慢，各项指标中体现的通胀预期存在问题，而且不只是基于市场的指标...若符合上述这些情况，那么我会支持暂缓行动。”

上个月，美联储的政策制定委员会基本上未理会国内外通胀疲弱的威胁，并重申将“耐心”等待加息时机。分析师普遍预计美联储将在6-9月期间采取行动，不过一些投资者认为，考虑到近期物价下滑，联储更有可能在2016年收紧政策。

梅斯特承认美联储未来几个月提高通胀的进程将艰难，特别是考虑到全球油价大跌，且欧洲和其他地区经济成长疲弱的情况。

不过，她表示美国经济不太会受这些状况的拖累，低廉的汽油价格意味着，美国人今年可以省下几百美元用于其他消费，这抵消了石油行业投资下降或者因海外需求疲弱而导致的出口下滑所带来的影响。

她认为，金融市场普遍动荡，并不是一些基于市场的通胀预期出现下降的主要原因。

“如果接下来的经济资讯能支持我的预估，我认为今年上半年升息算是理所当然，”她在演说中表示，并称在首度升息后，政策仍然会“在一段时间内相当的宽松”。

她预期2015年与2016年经济成长各为3%，通胀率则在明年底重新回到美联储的2%目标。梅斯特指出，家庭与企业状况的改善，为她自信的预估提供支撑。她在今年没有对联储政策的投票权。

“越来越多迹象显示经济正在蓄积动能，这次回升的速度将能持续，因为基本面已经改善。”

美国失业率已从经济衰退高峰期的10%，下降至5.6%。