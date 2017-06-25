美国克利夫兰联储总裁称通胀疲软是暂时的 不应因此推迟升息

路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。

连续两个月的通胀意外疲软，让人怀疑美联储是否会推迟继续升息的计划。今年上半年美联储已经两度升息，包括在6月的一次。对美联储的预测中值显示，今年还会再升息一次，明年升息三次--梅斯特表示她支持这个看法。

“我不认为存在采取行动的迫切需要，也不认为我们已经落后于经济形势，但我确实认为这种逐渐缩减宽松政策...合理，”梅斯特表示。

当被问及出现什么情况会促使她不支持今年再次升息时，她告诉记者：“我需要看到需求确实大幅下滑...并且通胀数据疲弱。”

梅斯特说，美联储的政策最终将由数据决定。根据轮换制，她明年将有政策投票权。“人们忘记了，我们的逐渐升息路径已经体现了通胀在逐渐向目标水平回升的部分事实， ”梅斯特补充说。(完)