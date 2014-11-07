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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 10:04 BJT

美国利率：料将在2015年某个时间开始上升--克利夫兰联储总裁梅斯特

路透纽约11月6日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示：

* 预计利率将在2015年某个时间开始上升

* 对于较低且稳定的通胀率不太担心；决策必须有“前瞻性”

* 随着美联储接近升息时机，预计市场会出现波动

* 如果美联储升息过晚，则可能必须加快升息速度

* 预计2016年底通胀率达到2%，2015年底失业率为5.5%(完) (编译 许娜；审校 白云)
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