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亚洲 | 2017年 2月 20日 星期一 10:58 BJT

美国经济：若经济能保持当前表现，克利夫兰联储总裁可以接受升息

路透新加坡2月20日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。

“油价挫跌确实造成了暂时性冲击，抑制了通胀，美元升值也抑制了通胀，但这些影响已经过去，通胀趋势已经抬头向上了，”梅斯特在新加坡的一次央行研讨会上称。

“所以我乐见通胀接近目标并仍在向目标靠近...如果经济保持当前的态势，我将欣然接受(联邦)基金利率在这个时候上升。”

美联储主席叶伦上周称，美联储下次会议可能需要升息，不过她提到特朗普政府的经济政策存在非常大的不确定性。(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
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