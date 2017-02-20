美国克利夫兰联储总裁梅斯特称经济情况强健

路透新加坡2月20日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一在演说中表示，美国经济情况强健。对于要求美联储解决像是生产率增长偏低等超出其控制的问题，他则是发出警告。

在新加坡一场论坛中，梅斯特并未专门针对利率做出评论。然她过去赞成更快速升息，周一时则敦促美联储聚焦于重返更正常的政策立场，包括缩减其4.5万亿美元的债券投资组合。

美联储已在两年内升息两次，由于失业率已降至接近平衡水准的4.8%，加上由共和党控制的白宫和国会料将推出财政刺激措施，美联储今年可能会加快升息步伐。

梅斯特在全球合作中心(The Global Interdependence Center)发表事先准备的讲话中说，美国经济“目前情况良好”。梅斯特到明年才有货币政策投票权。

但她也称，“要依赖货币政策来刺激人力资本和有形资本投资的强劲回升，进而提高生产率增长，我对此非常怀疑。”

生产率增长连年令人失望，抑制了美联储关于美国经济将持续以高于约2%的速度增长的预期。

谈到资产负债表时，梅斯特重申美联储料减持抵押债券，并回归投资组合全部为美国公债的模式。受金融危机影响，为刺激投资和招聘，美联储资产负债表已经翻了两番。

“回归全部持有美债的模式需要时间，但这将会受到欢迎...这可能帮助防范未来要求美联储参与财政政策领域的呼声，”她说。(完)