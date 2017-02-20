美国克利夫兰联储总裁梅斯特称经济情况强健

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透新加坡2月20日 - 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一在演说中表示，美国经济情况强健。对于要求美联储解决像是生产率增长偏低等超出其控制的问题，他则是发出警告。
在新加坡一场论坛中，梅斯特并未专门针对利率做出评论。然她过去赞成更快速升息，周一时则敦促美联储聚焦于重返更正常的政策立场，包括缩减其4.5万亿美元的债券投资组合。
美联储已在两年内升息两次，由于失业率已降至接近平衡水准的4.8%，加上由共和党控制的白宫和国会料将推出财政刺激措施，美联储今年可能会加快升息步伐。
梅斯特在全球合作中心(The Global Interdependence Center)发表事先准备的讲话中说，美国经济“目前情况良好”。梅斯特到明年才有货币政策投票权。
但她也称，“要依赖货币政策来刺激人力资本和有形资本投资的强劲回升，进而提高生产率增长，我对此非常怀疑。”
生产率增长连年令人失望，抑制了美联储关于美国经济将持续以高于约2%的速度增长的预期。
谈到资产负债表时，梅斯特重申美联储料减持抵押债券，并回归投资组合全部为美国公债的模式。受金融危机影响，为刺激投资和招聘，美联储资产负债表已经翻了两番。
“回归全部持有美债的模式需要时间，但这将会受到欢迎...这可能帮助防范未来要求美联储参与财政政策领域的呼声，”她说。(完)
(编译 戴素萍/汪红英/杜明霞；审校 张涛/徐文焰/王丽鑫)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)