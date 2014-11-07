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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 09:27 BJT

美国经济：克利夫兰联储总裁称，支持联储政策声明强调加息取决于数据

路透纽约11月6日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的声明，因声明加入了强调加息取决于经济数据的语句。

梅斯特承认，她并不支持声明称利率将在“相当长的一段时间”保持稳定。但她表示支持美联储对经济和通胀预期的描述。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
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