焦点：美联储将升息与经济反弹挂钩 预计今年开始缩表-会议记录

路透华盛顿5月24日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

在5月2-3日举行的会议上，几乎所有决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。

尽管投资人仍预计很有可能在下月加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。

会议记录称，“与会委员普遍认为，明智的作法是等待进一步证据证明，经济活动步伐近期放缓只是暂时的，然后再采取进一步行动来撤走宽松政策。”这是对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗示。

不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。

会议记录发布后，美股一度缩减涨幅，但之后反弹，美股标普500指数触及纪录最高收位。美元兑一篮子主要货币下滑，美国公债收益率转跌。

“他们保留了6月加息的可能性。我认为他们会在6月加息，之后要等到第四季再加息。”Voya Investment Management固定收益部门投资长Matt Toms表示。

今年第一季度美国经济成长大幅放缓，在本月会议上，与会的16位决策者充分讨论了这种情况发生的原因，以及基础通胀指标在2%目标之下进一步回落的原因。

**预计今年开始缩表**

包括今年没有投票权的七位委员在内的16位与会决策者表示，他们预计可能需要在短期内加息，他们还审议了美联储工作人员准备的缩减资产负债表提议。

美联储持有超过4万亿美元的美国公债和抵押贷款支持债券(MBS)，主要是在2007-2009经济衰退后刺激经济过程中积累的。

作为缩减资产负债表“可能操作办法”呈交的美联储工作人员提议，详述了停止将大规模到期证券回笼资金再投资的操作办法。

按照上述计划，联储将为每月停止再投资的资产负债表上证券设定一个规模上限，最初设定在较低水准，但每三个月会扩大缩表规模。

“几乎所有决策者都对这一总体做法表示支持。”会议记录显示。(完)