美国金融: 美联储考虑调整利率预估方式,暂时维持不变

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透纽约2月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)决策者考虑调整发布各位决策者对未来几年利率走势预估的方式,但决定暂时维持目前的方式不变,因情况比较复杂.
美联储1月29-30日政策会议记录显示,19位决策者一致认为,在政策会议结束后在公布的利率预期表中加入预估中值是有用的.
经济预估一览表(Summary of Economic Projections(SEPs))显示各位决策者对联邦基金利率未来四年,以及长期走势的预期.鉴于利率自2008年底以来已接近零,因此该表还显示决策者对首次升息时间的预期.
"多数选项包括,以新的数据汇总方式来显示决策者的利率预期,目前的方式是直接公布从与会者那里收集来的信息,"会议记录显示.
会议记录显示,最后,美联储主席贝南克要求成立一个小组委员会来评估在经济预估一览表中提供更多信息的各种选项.
一览表中并不公布各个决策者的具体预期.(完)
(编译 于春红; 审校 母红)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。