美国金融: 美联储考虑调整利率预估方式,暂时维持不变

路透纽约2月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)决策者考虑调整发布各位决策者对未来几年利率走势预估的方式,但决定暂时维持目前的方式不变,因情况比较复杂.

美联储1月29-30日政策会议记录显示,19位决策者一致认为,在政策会议结束后在公布的利率预期表中加入预估中值是有用的.

经济预估一览表(Summary of Economic Projections(SEPs))显示各位决策者对联邦基金利率未来四年,以及长期走势的预期.鉴于利率自2008年底以来已接近零,因此该表还显示决策者对首次升息时间的预期.

"多数选项包括,以新的数据汇总方式来显示决策者的利率预期,目前的方式是直接公布从与会者那里收集来的信息,"会议记录显示.

会议记录显示,最后,美联储主席贝南克要求成立一个小组委员会来评估在经济预估一览表中提供更多信息的各种选项.

一览表中并不公布各个决策者的具体预期.(完)