美国FED：加紧升息计划，对如何沟通意图讨论激烈－会议记录

路透华盛顿1月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行了激烈的讨论。

12月会议记录显示，美联储官员评估了一整套的经济数据，显示在全球经济不振的情况下，美国经济仍保持复苏。日本和欧洲经济可能出现衰退，而主要新兴市场经济体经济也在放缓。

油价暴跌令美国通胀进一步远离美联储的目标，但消费者看来有支出意愿、经济正创造就业、企业投资稳定。

“多位与会委员指出，消费者信心水准相对较高，暗示短期内非必需消费品支出强劲，多数委员认为近期能源价格大跌会带来提振。”会议记录显示。

“产业联络人指出企业状况普遍稳健，多个地区的企业表达了对今年前景进一步改善的乐观情绪。制造业活动强劲。”

但由于通胀仍低，欧元区和日本经济前景转弱，美联储纠结于如何最好的即承认美国经济改善，但又不承诺升息的任何特定时间表。

会议记录指出，多位与会委员认为海外经济状况进一步恶化可能导致美国经济成长放缓，未见薪资增长全面加速的明确迹象。

另外，会议记录还指出，多数与会委员认为倾向使用‘耐心’的措辞表明FOMC可能至少不会在未来几次政策会议上开始利率正常化进程。FOMC在声明中提及之前的升息指引目的是避免新的措辞被错误地解读为政策意图发生改变。(完)