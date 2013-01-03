《美国FED焦点》 美联储对刺激计划副作用的担忧升温

美联储在12月的政策会议上亦推出了政策阈值的新框架.这些数值标杆应该会让市场及公众更加清晰地判断,决策者们会对经济数据做何反应.

委员们称,只要中期通胀率预估不超过2.5%,他们将维持利率在近零水准,直至失业率降至6.5%.

会议记录暗示,委员们就此做法达成共识花了一些时间.

会议记录显示,"一些与会者表示倾向于对影响委员会想法的经济指标采取定性描述."

美国失业率在2009年末触及10%的峰值后,一直在稳步下滑,但仍高居7.7%.

美联储委员们指出,对迫近的"财政悬崖"的担忧正在损害企业和家庭的信心.本周稍早所达成的协议仅部分解决了"财政悬崖"这一问题.(完)