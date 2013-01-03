《美国FED焦点》 美联储对刺激计划副作用的担忧升温

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美联储在12月的政策会议上亦推出了政策阈值的新框架.这些数值标杆应该会让市场及公众更加清晰地判断,决策者们会对经济数据做何反应.
委员们称,只要中期通胀率预估不超过2.5%,他们将维持利率在近零水准,直至失业率降至6.5%.
会议记录暗示,委员们就此做法达成共识花了一些时间.
会议记录显示,"一些与会者表示倾向于对影响委员会想法的经济指标采取定性描述."
美国失业率在2009年末触及10%的峰值后,一直在稳步下滑,但仍高居7.7%.
美联储委员们指出,对迫近的"财政悬崖"的担忧正在损害企业和家庭的信心.本周稍早所达成的协议仅部分解决了"财政悬崖"这一问题.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。