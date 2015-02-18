美国FED：联储官员担心升息太早－会议记录

路透2月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)1月会议记录显示，会上决策者表达了升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧，且对从联储利率指引中弃用“耐心”措辞的影响感到不安。

在联储1月27-28日会议上，官员讨论了通胀指标持低对联储推进升息信心的冲击。

他们还指出，中国经济放缓以及中东地区和乌克兰紧张局势如何对美国经济成长前景构成下滑风险。

联储官员维持了何时升息决定仍要看经济数据的观点，但多快采取行动看来成为忧虑的焦点。

“许多与会官员认为在时机不成熟的情况下升息可能压制实质经济活动和就业市场的稳健复苏，打压多项经济指标向委员会目标靠近的努力，”会议记录显示。

美联储1月重申在决定何时升息上会“保持耐心”，并承认某些通胀指标下滑。会议记录显示，许多与会人士担心弃用“耐心”措辞可能令市场升息预期转变至“过窄的一个日期区间”。(完)