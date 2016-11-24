美联储11月会议记录显示政策制定者大选前普遍同意升息的理据继续增强

路透华盛顿11月23日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。

周三发布的会议记录支持了美联储将于12月升息的华尔街一致预期。决策者在本月稍早决定维持利率不变，当时距离共和党候选人特朗普赢得11月8日大选仅有几日之隔。

美联储利率制定委员会具有投票权的委员认为，超过或达不到经济持续增长和就业市场收紧预估的风险均衡。

“几乎所有委员仍然认为经济前景的短期风险大致均衡，”会议记录显示。

根据会议记录，大部分委员支持“暂时”不升息，这一观点在11月2日发表的政策声明的措辞中有所体现。

有17位决策者参加了11月政策会议，其中10位是有投票权的委员。根据会议记录，在所有参会委员中，大部分委员称，“相对很快”升息“会变得更合适”。

一些委员认为，应该在12月会议上升息，以维护美联储“诚信”。

美联储官员已经淡化了特朗普胜选对于近期政策决定带来的影响，但他们警告称，如果特朗普任期内联邦预算赤字扩大，美联储可能会更快地升息。

美联储主席叶伦上周在国会作证时称，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。(完)