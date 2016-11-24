美联储11月会议记录显示政策制定者大选前普遍同意升息的理据继续增强

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月23日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。
周三发布的会议记录支持了美联储将于12月升息的华尔街一致预期。决策者在本月稍早决定维持利率不变，当时距离共和党候选人特朗普赢得11月8日大选仅有几日之隔。
美联储利率制定委员会具有投票权的委员认为，超过或达不到经济持续增长和就业市场收紧预估的风险均衡。
“几乎所有委员仍然认为经济前景的短期风险大致均衡，”会议记录显示。
根据会议记录，大部分委员支持“暂时”不升息，这一观点在11月2日发表的政策声明的措辞中有所体现。
有17位决策者参加了11月政策会议，其中10位是有投票权的委员。根据会议记录，在所有参会委员中，大部分委员称，“相对很快”升息“会变得更合适”。
一些委员认为，应该在12月会议上升息，以维护美联储“诚信”。
美联储官员已经淡化了特朗普胜选对于近期政策决定带来的影响，但他们警告称，如果特朗普任期内联邦预算赤字扩大，美联储可能会更快地升息。
美联储主席叶伦上周在国会作证时称，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。(完)
(编译 刘静; 审校 李军)
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