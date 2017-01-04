焦点：美联储会议记录指特朗普财政刺激或推升通胀 联储可能需加速升息

路透华盛顿1月4日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。

会议记录显示，候任总统特朗普作出的减税、基建支出和放松监管承诺，引发联储内部观点普遍发生转变。

决策者清楚，这些政策的前景仍不明朗，不过，一旦实施，它们可能推升通胀，从而促使联储更加激进地上调借贷成本。

“约半数与会委员在其经济预期中将新政府将采取更多扩张性财政政策的假设纳入了考量，”会议记录显示。有17位决策者参加了12月13-14日举行的政策会议。

会议记录指出，“绝大多数与会委员都表示，其经济成长预估所面临的上档风险加大。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)上月一致同意加息25个基点，还暗示今年的升息步伐将快于之前的预期。市场认为，这是特朗普11月8日赢得大选以来，美联储首次作出响应。

不过，会议记录显示，决策者可能暗示，如果通胀压力增加，联储将会更加积极地加息。特朗普在竞选时承诺，将会使美国经济成长步伐翻番，并会“重建”美国的基础设施。

“今日公布的会议记录略偏鹰派，”Capital Economics的经济学家Paul Ashworth说。

**对未来政策调整很不确定**

联储决策者上月发布的经济预估直指，就业市场进一步改善，其热度仅会略强于长期正常水平。

不过，会议记录显示，“很多与会委员认为，失业率远低于长期正常水平的风险有所增加，FOMC可能需要以更快的速度升息。”

与此同时，联储决策者强调，他们对未来经济政策将有怎样的改变“很不确定。”

特朗普将在1月20日入主白宫，到目前为止，他尚未公布任何经济政策计划的细节。

会议记录公布后，美国短期利率期货小幅上扬，但不足以表明，市场对联储今年升息路径的预期发生了改变。

根据在CME Group旗下的芝加哥期货交易所交易的联邦基金利率期货合约价格，交易商仍预计，联储今年将升息两次，升息三次的可能性略低于50%。

会议记录公布后，美国股市收高，标普500指数.SPX上扬0.57%。美元兑欧元和日圆走软，美元指数从14年高位回落。

预计特朗普政府将会在美联储中任命更多的通胀鹰派官员，这可能会削弱今年FOMC中的鸽派倾向，动摇委员会就缓慢升息达成的脆弱共识。(完)