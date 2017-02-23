焦点：美联储会议记录显示可能“很快”再度加息

路透华盛顿2月22日 - 根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的上次货币政策会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。

美联储公布的1月31日至2月1日会议记录还显示出，特朗普政府新经济计划缺乏细节，给美联储带来的不确定性的程度。美联储在此次会议上决定维持利率不变。

“许多与会委员表达了这样的观点，即如果之后公布的就业市场和通胀数据符合或强于目前的预期，很快再度上调联邦基金利率可能会是合适的。”会议记录称。

上周，美联储主席叶伦表示，等太久才再加息可能是“不明智的”，这是美联储仍可能考虑在夏季前再度升息的强烈暗示。

上次货币政策会议有投票权的委员之一－美联储理事鲍威尔周三表示，美联储有可能在3月下次会议上加息。

每次政策会议上有17位决策者参与是否调整利率的讨论，但只有10位有投票权。

在美联储发布会议记录后，美国股市小跌，美国公债收益率也下滑。对美联储何时进行下次升息的预期变动不大，根据CME Group编制的联邦基金利率期货数据，投资人预计最早在5月行动。

有投票权的委员普遍认为升息的迫切性不大，许多委员指通胀压力大幅上升的风险不大，如果出现通胀压力，美联储有“足够时间”应对。

在去年12月，美联储预计今年加息三次，到目前为止，经济数据强劲，提振了许多决策者的信心。

**特朗普新政仍不明朗**

与经济数据的强劲表现形成对照的是，美国总统特朗普的经济新政仍充满了不确定性，联储决策者在等待政策细节，以评估其对经济前景的影响。

“他们没有看到需要加快升息的确凿证据，”PGIM Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示，“财政刺激政策的内容和出台的时间有太大的不确定性。”

根据会议记录，“与会委员再度强调，财政和其他政府政策可能进行的调整，以及调整的时机及其对经济产生的净影响的程度，有相当大的不确定性。”

特朗普已经宣布了撤销部分金融监管规定，并落实减税的计划，而可能出台新的进口税和增加基建投资可能提振通胀。

美联储决策者指出，上述政策对经济有利有弊，多数决策者“认为经济前景可能需要一些时间才能变得更明朗。”

会议记录指出，许多决策者认为即便政府的政策不明朗，经济短期内的风险大致均衡，鉴于可能出台扩张性的财政政策，经济上升的风险不断增加。

美联储下一次货币政策会议是在3月14-15日。(完)